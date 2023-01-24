Юрий Фейцер приговорен к 41 месяцу заключения из-за жестокого обращения с животным

Житель Портленда Юрий Алексеевич Фейцер, 37 лет, был приговорен в понедельник к 41 месяцу тюремного заключения по делу о жестоком обращении с животными.

10 января Верховный суд округа Кларк присяжных признал Фейцера виновным в жестоком обращении с животными первой степени (7-летний йоркширский терьер его подруги умер) и запугивании свидетелей. Также Фейцер признал себя виновным по новому обвинению в хранении запрещенного вещества – фентанила, который принес с собой в суд и выбросил его в мусорный бак зала суда.

Как сообщают локальные издания, бывшая девушка Фейцера рассказала в суде, как тяжело она перенесла смерть своего питомца Ромео. Бывший бойфренд извинился перед ней, сказал, что у него “серьезная проблема со злоупотреблением психоактивными веществами”, и утверждал, что смерть собаки была несчастным случаем.

Происшествие случилось в ноябре 2022 года, когда девушка позвонила в службу экстренной помощи и сообщила, что Фейцер жестоко обращался с ее собакой, “настолько сильно, что она была убита”.

Согласно судебным документам, прибывшие службы обнаружили на полу ванной комнате собаку, а рядом с ней стояла большая стереосистема. Из стены, к которой крепилась стереосистема, торчал один шуруп, а еще один отсутствовал. Фейцер сообщил своей девушке, что стереосистема упала и убила Ромео. После вскрытия было обнаружено, что собака была мертва уже несколько часов.

Фейцер был приговорен к максимальному сроку приговора, который превышал запрашиваемые прокурором 36 месяцев.