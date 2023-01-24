Противники абортов провели в Вашингтоне многотысячный «Марш в защиту жизни»

На прошлой неделе отмечается 50 лет со дня вынесения решения Верховного суда, узаконившего право на аборт на федеральном уровне, которое было отменено в прошлом году, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Десятки тысяч противников абортов со всей страны собрались в пятницу на Национальной аллее в центре Вашингтоне для участия в ежегодном «Марше в защиту жизни» – на этот раз он стал первым после вердикта Верховного суда, отменившего решение по делу Роу против Уэйда, закрепившему конституционное право на аборт.

Однако, вместо того, чтобы сосредоточить внимание на суде, участники марша пообещали требовать активных действий от людей, работающих в здании через дорогу – американском Капитолии.

По мнению лидеров движения, Конгресс нужно предостеречь от любых попыток ограничить действие многочисленных законов, направленных против абортов, которые были введены в прошлом году в нескольких штатах.

Тем временем, у здания Верховного суда, тоже по соседству с Конгрессом, прошла альтернативная акция, в которой приняли участие около 15 активистов, выступающих за право на аборт. «Уберите запреты от наших тел», – гласил один из лозунгов. Многочисленные участники марша протеста окружили группу, но взаимодействие носило цивилизованный характер, и полиции не пришлось разделять два лагеря.

После того, как американские женщины потеряли конституционное право на аборт, штаты принимают собственные, весьма разнородные законы, касающиеся этой процедуры. Некоторые штаты ввели практически полный запрет на аборты.

В воскресенье, 22 января, отмечается 50 лет со дня вынесения решения по делу Роу против Уэйда. Президент США Джо Байден выпустил прокламацию по случаю полувекового юбилея вердикта Верховного суда, ныне отмененного.



«Никогда раньше суд не отнимал права столь фундаментального для американцев, – заявил он. – Своим решением он поставил под угрозу здоровье и жизни женщин по всей стране».

Байден отметил также, что будет и дальше использовать свои полномочия любыми доступными ему способами для сохранения прав на аборты, одновременно убеждая Конгресс закрепить эти права в законе.



Спикер Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти выразил поддержку участникам марша, заявив, что новое республиканское большинство будет на стороне противников права на аборты.



«В то время как другие поднимают свои голоса в ярости и ненависти, вы маршируете с молитвами, в духе доброй воли, братства, сострадания и преданности защите самых беззащитных в этой стране», – заявил Маккарти.



Согласно опросу Центра исследований публичной политики Associated Press – NORC, проведенному в июле, 53 процента взрослых американцев не одобряют отмену решения по делу Роу против Уэйда, в то время как примерно 30 процентов поддерживают отмену.