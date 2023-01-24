Сноубордисту требуется помощь в реабилитации после перенесенных травм

Семья просит помочь Марку Дроку в прохождении реабилитации после перенесенных опасных травм.

23 декабря, житель Северной Каролины Марк Дрок попал в аварию на сноуборде и получил опасные для жизни травмы.

Как написано на GoFundMe, организованным Иннесой Юрченко от имени матери Марка – Нади Дрок, “лыжный патруль нашел его без сознания под снегоуборочной машиной с переломом черепа и окровавленной рукой. Поскольку никто не видел аварию, спасатели понятия не имели, как он туда попал и как долго он лежал там, истекая кровью.”

В результате происшествия Марк получил тяжелую черепно-мозговую травму, открытый перелом черепа, у него была острая кровопотеряв, также позднее в больнице у него был обнаружен перелом ноги, а позднее была обнаружена инфекция легких.

Но несмотря на все это, “1 января Марк шокировал всех, придя в сознание! С тех пор он ежедневно добивался прогресса. Теперь Марк может дышать, есть и пить самостоятельно.” Семья считает это чудом.

Однако, Марку необходима персонализированная реабилитация, поэтому семья просит молитвенной поддержки, а также содействия, “чтобы помочь ему позаботиться о себе физически и эмоционально. Любой вклад будет принят с благодарностью!”, говорится на GoFundMe.