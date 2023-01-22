Власти США признали “ЧВК Вагнера” транснациональной преступной организацией, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

В связи с этим Минфин США, по словам Кирби, на следующей неделе введет дополнительные санкции против ЧВК и аффилированных с ней групп по всему миру.

“Эти действия [американского правительства] подтверждают трансконтинентальную угрозу, которую представляет собой “ЧВК Вагнера” в том числе в связи с продолжающейся серьезной преступной деятельностью [этой организации]”, – подчеркнул Кирби.

Наряду с объявлением о введении санкций против ЧВК власти США опубликовали недавно рассекреченные фотографии российских железнодорожных составов, следовавших из России в Северную Корею и обратно в ноябре прошлого года. Американские власти убеждены, что этими составами РФ перевозила ракеты и другие боеприпасы, которые затем использовались подразделениями “ЧВК Вагнера” на войне в Украине.

“Поставки оружия из [Северной Кореи] являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН”, – отметил Кирби, добавив, что США поделились своими разведданными с группой экспертов Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР.

Ранее о поставках агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писало о том, “ЧВК Вагнера” получила партию оружия от КНДР для поддержки российских войск в Украине.

В начале ноября координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР в начале осени направила России значительные партии артиллерийских снарядов. На следующий день Госдепартамент заявил, что по этой причине США будут использовать санкционные инструменты, аналогичные тем, что используются против Ирана.

Власти Северной Кореи заявили, что не совершали никаких “сделок с оружием” с Россией, и назвали такие обвинения попыткой “запятнать имидж республики”. Россия также отрицает поставки северокорейского оружия. Ранее в Кремле отрицали и поставки оружия из Ирана. Иранские беспилотники используются при обстрелах украинских городов.

© Настоящее Время. Все права защищены