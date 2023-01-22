Не войне в Украине погиб шестой американец

В Днепре был ранен и скончался от ран Дэниел В. Свифт, старшина 1-го класса, бывший морской котик, сообщает AP со ссылкой на одного из чиновников, который говорил на условиях анонимности. Других подробностей, в том числе о том, вывезено ли тело Свифта из Украины, пока нет. Это шестой американец, погибший в связи с участием в войне, о котором стало известно.

Известно также, что в военно-морском флоте заявили изданию, что Дэниел В. Свифт покинул свой пост в Сан-Диего, штат Калифорния, в марте 2019 года и они “не могут строить предположения о том, почему бывший моряк находился в Украине”.

Правительство США настоятельно не рекомендует американцам воевать за Украину, ссылаясь на опасения, что они могут быть захвачены российскими войсками и взяты в заложники. Однако по меньшей мере 6000 человек связались с посольством Украины в Вашингтоне, Округ Колумбия, в первые недели войны, чтобы узнать, как стать волонтером. На сегодняшний момент остается неизвестным количество американцев, которые присоединились к подразделениям иностранных боевиков, воюющих на стороне Киева.

Администрация президента Байдена четко дала понять, что ни один из нынешних военнослужащих США не участвует в боевых действиях в Украине, хотя некоторые из них прикомандированы к посольству в Киеве, в том числе для обеспечения безопасности.