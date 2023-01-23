Эксперты о том, что ждет экономику в 2023 году

В начале 2023 года инфляция снизилась, но на этом хорошие экономические новости заканчиваются. Угроза рецессии все еще сохраняется, что может привести к потере рабочих мест и сокращению бюджета, что принесет боль многим американцам. Как долго продлится этот спад? Какие группы населения пострадают больше всего? Какие сферы экономики пострадают больше всего, а какие останутся устойчивыми? И как новые политические реалии повлияют на политику и законодательство как на федеральном уровне, так и на уровне штатов? Эти и многие многие другие вопросы на еженедельном брифинге EMS, прошедши в виде дискуссии, обсудили приглашенные эксперты-экономисты:

– Доктор Венди Эдельберг, директор проекта «Гамильтон» и старший научный сотрудник отдела экономических исследований Брукингского института, бывший главный экономист Бюджетного управления Конгресса.

– Доктор Джордж Фентон, старший политический аналитик Центра бюджетных и политических приоритетов (CBPP).

– Доктор Ракин Мабуд, главный экономист Groundwork Collaborative и управляющий директор по политике и исследованиям.

Рецессия или не рецессия? – по. Мнению специалистов, это центральный вопрос об экономике в 2023 году.

Экономист Джордж Фентон подчеркнул, что “мы действительно не знаем, будет ли рецессия в 2023 году или нет”. Марк Занди из Moody’s Analytics в настоящее время оценивает вероятность того, что экономика США скатится в рецессию, составляет 50%–50%, а недавний опрос 40 экономистов, проведенный агентством Bloomberg, показал более высокую вероятность — 70%–30%.

“Экономисты не могут гадать на кофейной гуще, поскольку ожидается, что к четвертому кварталу рост числа рабочих мест замедлится, как и ВВП. Но ни один из них сейчас не снижается,” – сказал Джордж Фентон.

“Есть мнение, что если у нас будет рецессия, то она будет короткой и неглубокой. Но она может быть короткой и глубокой, а может быть длинной и неглубокой. Мы действительно не уверены, что произойдет,” — отметил он.

“Я думаю, что следующий год будет невероятно сложным,” — сказала доктор Венди Эдельберг, ее пессимистичный взгляд исходит из того времени, когда Вашингтон был втянут в борьбу за потолок долга.

Если США не выполнит свои обязательства по выплате долга, это, вероятно, спровоцирует глобальную рецессию. Уже есть предупреждающие знаки. Акции упали на прошлой неделе, а индекс Доу-Джонса упал на 275 пунктов, потеряв годовой прирост.

“Я очень обеспокоена,” — подчеркнула Венди Эдельберг.

Аналогичного мнения придерживается экономист Ракин Мабуд, она сказала, что на горизонте есть две основные угрозы. “Во-первых, Джером Пауэлл (Председатель Федеральной резервной системы США, прим. “Славянский Сакраменто) подталкивает нас к рецессии. Я думаю, что мы на этом пути. Лекарство еще не попало в систему, и мы, вероятно, увидим реальный экономический спад, некоторый рост безработицы, потому что это то, что он пытается сделать.”

“Вторая угроза в этом году — это возвращение к правительственным сокращениям и жесткой экономии, о которых республиканцы уже заявили, что они являются главным приоритетом. Республиканская партия начала свой 118-й Конгресс, проголосовав за то, чтобы помочь сверхбогатым уклониться от уплаты налогов,” — сказала Ракин Мабуд.

На данный момент республиканцы разделены между фракцией МакКоннелла и Марджори Тейлор Грин, и они не смогли выполнить свои угрозы лишить общественного телевидения финансирования или урезать пособия по социальному обеспечению.

Мабуд отметила, что правительство семь раз повышала процентные ставки за последний год и, вероятно, сделает это снова на следующем заседании Комитета по открытым рынкам в конце января. Но она сказала, что более высокие цены и растущая безработица — не лучшая стратегия для сдерживания инфляции, потому что это лишит работы миллионы людей, замедлит рост заработной платы и вызовет огромные финансовые и экономические проблемы.

“Мы застряли в системе, в которой очень богатые корпорации имеют власть и могут формировать экономику так, чтобы это приносило им пользу,” — сказала она. “Мы видели безудержную спекуляцию во время пандемии. Мы все еще ее видим. Любой, кто покупал дюжину яиц в продуктовом магазине, заметил, что цены на яйца выросли. Это не потому, что производство яиц стоит дороже или их не хватает… Это производители, которые поднимают цены сверх того, что их производственные затраты оправдывают.”

Что можно исправить? Ракин Мабуд утверждает, что Конгресс должен принять федеральный закон о взвинчивании цен, а Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции должны преследовать спекулянтов.

По сравнению с другими рецессиями экономический спад из-за COVID был не таким уж плохим. “Он был неглубоким именно потому, что политики вмешались, чтобы принять меры для людей. Не для банков, не для крупных компаний, а для людей,” — отметила она.

Средства Американского плана спасения не исчезли, но в значительной степени были потрачены, а налоговая льгота на детей закончилась в 2022 году. За два года она вывела из бедности 2,9 миллиона детей. Венди Эдельберг хочет, чтобы налоговая льгота на детей была увеличена, чтобы детская бедность “не увеличилась резко”.

Есть некоторые перспективы для сдерживания корпоративной спекуляции. Президент Байден хочет ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний, и его можно было бы применять более широко. Конгресс может запретить выкуп акций, чтобы избежать уплаты налогов. Закон о снижении инфляции, принятый в прошлом году, включает минимальный корпоративный налог в размере 15%, что останавливает обычную практику представления отчетов о больших прибылях акционерам, но не о налогооблагаемом доходе в IRS.

Администрация Трампа снизила ставку корпоративного налога с 35% до 21% в 2017 году и продлится до 2025 года. Фентон отметил, что ее повышение с 21% до 28% принесет триллион долларов налоговых поступлений в следующие десять лет.

У демократов здесь есть некоторые рычаги воздействия, и они могли бы поторговаться с республиканцами. Срок действия налоговых льгот для корпоративных исследований и разработок истек в прошлом году, и бизнес-лобби отчаянно хочет вернуть эти льготы.

“Законодатели, которые хотят видеть расширенные льготы для семей и детей, могут использовать это, чтобы принудить законодателей к действию,” — сказал Джордж Фентон.

Венди Эдельберг согласилась с ним: “Решение системы корпоративного налогообложения не обязательно решит проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня в нашей экономике. Насущных проблем это не решит. Это выведет нас на гораздо лучший путь в долгосрочной перспективе.”