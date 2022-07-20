В Сан-Франциско появились прототипы мусорных баков за $20,000

В Сан-Франциско можно воспользоваться прототипами новых мусорных баков, сообщает мэрия города.

В Сан-Франциско жители и гости города смогут опробовать прототипы новых мусорных баков и оставлять отзывы до того, как дизайн будет завершен. Каждый прототип также будет иметь QR-код для заполнения онлайн-опроса.

Год назад власти города активно стали заниматься этим вопросом, т.к. нынешние урны неэффективны, из них вываливается мусор и появляются крысы.

Утверждается, что прототипы городских урн просты в обслуживании, защищены от несанкционированного доступа, устойчивы к граффити, в них есть встроенные датчики для предупреждения о переполнении и даже могут перерабатывать мусор. Стоимость каждого прототипа (всего их 6) колеблется от $2000 до $3000 за штуку.

Всего по городу будет размещено 26 мусорных баков в общей сложности 60 дней.

После 60-дневного периода тестирования Public Works примет решение об окончательном дизайне шести прототипов, после этого будет выбран производитель более чем 3000 новых мусорных баков в Сан-Франциско.