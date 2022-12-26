Калифорнийские фермеры все еще борются за равный доступ к здравоохранению

В Калифорнии более 500 000 человек заняты в сельскохозяйственной отрасли, работая на всех этапах от сбора урожая до работы на упаковочных предприятиях. Переполненные жилые и рабочие места, а также ежедневное воздействие плохого качества воздуха, вредных пестицидов и множества основных условий делают сельскохозяйственных работников Калифорнии очень уязвимыми для инфекции COVID-19. В 25 общинах сельскохозяйственных рабочих уровень инфицирования был примерно в 2,5 раза выше, чем в среднем по штату.

Спикеры брифинга EMS, прошедшего в среду 21 декабря, обсудили проблемы получения точных данных о сообществе сельскохозяйственных рабочих и фермеров; влияние расширенной программы MediCal, целью которой является предоставление медицинского страхования всем калифорнийцам независимо от иммиграционного статуса; необходимость продолжения кампании вакцинации, включая обновленные бустеры для работников и их семей; и меры по расширению доступа к противовирусному лечению для сельскохозяйственных рабочих.

Участники брифинга, посвященному тому, как пандемия продолжает влиять на сельскохозяйственных рабочих в штате, и урокам, извлеченным при устранении пробелов в доступность медицинской помощи для этой группы населения.:

• Доктор Илан Шапиро Страйглер, главный корреспондент по здравоохранению и специалист по медицинским вопросам AltaMed

• Эд Киссам, член Консультативного комитета Национального центра здоровья сельскохозяйственных рабочих при Центрах по контролю и профилактике заболеваний

• Ноэ Парамо, директор проекта «Устойчивые сельские сообщества» Калифорнийского фонда правовой помощи сельским районам

• Арсенио Лопес, исполнительный директор Mixteco/Indigena Community Organizing Project

“Мы знали, что обращение к сельскохозяйственным рабочим необходимо, но мы никогда не чувствовали этого, пока не стали бороться с COVID-19 в 2020 году,” — сказал доктор Илан Шапиро. “Когда большинство сообществ были дома, они были на полях, чтобы убедиться, что мы накормить свои семьи.”

“Прямо сейчас нашим сообществам нужна информация,” — подчеркнул Шапиро.

Руководители органов здравоохранения штатов призывают жителей быть в курсе вакцин против гриппа и COVID-19, поскольку они являются лучшей защитой от тяжелых заболеваний и смертности, особенно в сильно пострадавших сообществах. Калифорнийцам также рекомендуется оставаться дома, когда они чувствуют себя плохо, чтобы избежать тесного контакта и защитить окружающих от болезней, поскольку респираторные вирусы продолжают циркулировать. Ношение маски, прикрытие при кашле и чихании и мытье рук также играют важную роль в предотвращении распространения микробов и болезней.

Шапиро отметил, что во время пандемии Калифорния добилась огромных успехов в охвате общин сельскохозяйственных рабочих по всему штату. “COVID-19 вызвал много разговоров,” — сказал он. “Сейчас важно продолжать распространять эту информацию среди этих групп на языках и культурах, которые они понимают.”

На фермах и упаковочных предприятиях Калифорнии работает более 800 тысяч человек, подавляющее большинство из которых — рабочие-мигранты из Мексики и Центральной Америки. По оценкам, две трети из них не имеют документов. Многие из них происходят из коренных общин Мексики, где испанский язык часто находится в зачаточном состоянии или вообще отсутствует.

Все эти факторы усугубляют огромные проблемы, связанные с обеспечением равного доступа сельскохозяйственных рабочих к медицинскому обслуживанию. А по мере появления новых вариантов и роста заболеваемости зимой Шапиро предостерегает от распространенности дезинформации и снижения вакцинации.

“Мы должны убедиться, что пробелы в этих социальных детерминантах здоровья устранены,” — сказал он.

Директор проекта «Устойчивые сельские сообщества» Калифорнийского фонда правовой помощи сельским жителям (CRLA) Ноэ Парамо уже давно выступает за расширение доступа к здравоохранению для сельскохозяйственных рабочих Калифорнии.

Его организация в настоящее время работает с Калифорнийским университетом в Мерседе и сенатором штата Анной Кабальеро над обновлением данных о здоровье сельскохозяйственных рабочих, которым уже более двух десятилетий. Эта обновленная информация, которая будет доступна в начале следующего года, будет использоваться для формирования будущей политики в области здравоохранения, включая предлагаемое расширение Medi-Cal для людей с низким доходом в штате в возрасте от 26 до 49 лет, независимо от иммиграционного статуса. .

На фермах и упаковочных предприятиях Калифорнии работает более 800 тысяч человек, подавляющее большинство из которых — рабочие-мигранты из Мексики и Центральной Америки. По оценкам, две трети из них не имеют документов. Многие из них происходят из общин коренных народов Мексики, где испанский язык часто находится в зачаточном состоянии или вообще отсутствует.

Все эти факторы усугубляют огромные проблемы, связанные с обеспечением равного доступа сельскохозяйственных рабочих к медицинскому обслуживанию. А по мере появления новых вариантов и роста заболеваемости зимой Шапиро предостерегает от распространенности дезинформации и снижения срочности вакцинации.

«Мы должны убедиться, что пробелы в этих социальных детерминантах здоровья устранены», — сказал он.

Директор проекта «Устойчивые сельские сообщества» Калифорнийского фонда правовой помощи сельским жителям (CRLA) Ноэ Парамо уже давно выступает за расширение доступа к здравоохранению для сельскохозяйственных рабочих Калифорнии.

Его организация в настоящее время работает с Калифорнийским университетом в Мерседе и сенатором штата Анной Кабальеро над обновлением данных о здоровье сельскохозяйственных рабочих, которым уже более двух десятилетий. Эта обновленная информация, которая будет доступна в начале следующего года, будет использоваться для формирования будущей политики в области здравоохранения, включая предлагаемое расширение Medi-Cal для людей с низким доходом в штате в возрасте от 26 до 49 лет, независимо от иммиграционного статуса. .

Парамо говорит, что, вероятно, до 40% сельскохозяйственных рабочих не будут иметь права, потому что их доходы превысят пороговое значение для участия в программе. “Это цель исследования, — сказал он, — выделить варианты политики, которые могут сократить этот надвигающийся разрыв в охвате.”

CRLA также сотрудничал с проектом Órale Калифорнийского университета в Дэвисе, который обнаружил, что более половины сельскохозяйственных рабочих никогда не получали лечения, даже будучи зараженными вирусом. Исследование Калифорнийского университета в Беркли, проведенное в 2020 году, также показало, что 58% сельскохозяйственных рабочих продолжали работать даже при появлении симптомов.

Для таких цифр есть множество причин, начиная от отсутствия медицинской страховки и заканчивая недоверием к медицинской системе и опасениями потери заработной платы или раскрытия своего иммиграционного статуса. Но нехватка специалистов с медицинским образованием в сельских районах штата также является одним из факторов.

Шапиро отметил, что из-за стрессовых факторов пандемии — продолжительного рабочего дня и факторов риска, связанных с работой, — многие практикующие медики уволились, в результате чего особенно сельские районы столкнулись с растущей нехваткой.

Новый закон, который вступит в силу в следующем году и позволит врачам в Калифорнии претендовать на списание студенческих долгов, направлен на сокращение этого разрыва.

И хотя Парамо похвалил Калифорнию за успехи в расширении доступа к медицинской помощи все большему и большему населению, он сказал, что сейчас задача состоит в том, чтобы увидеть, “реализуем ли мы это для наиболее маргинализированных слоев населения”.

Это особенно касается сельскохозяйственных рабочих, сказал Эд Киссам. “Наш прогресс на национальном уровне действительно вызывает беспокойство: только 14% соответствующих требованиям людей получили современные вакцины», — сказал он. Это число падает до 5-6% в сельскохозяйственных общинах Калифорнии, что подвергает большему риску людей с сопутствующими заболеваниями, а также пожилых людей и беременных женщин.

Киссам высоко оценил подход Test to Treat, который в настоящее время внедряется Калифорнийским университетом для сельскохозяйственных рабочих.

Идея состоит в том, чтобы проверить работников, как только у них появятся признаки инфекции, а затем как можно скорее направить их на лечение, включая доступ к противовирусным препаратам, таким как Паксловид, которые снижают серьезность заболевания, но должны вводиться в течение короткого времени. пять дней проявления симптомов.

Каждое домохозяйство в США имеет право на получение еще одного раунда бесплатных тестовых наборов. Для этого нужно посетить сайт www.covid.gov/tests или позвонить по телефону 1-800-232-0233, чтобы заказать тест. Также можно записаться на бесплатное тестирование или купить набор для самотестирования в местной аптеке. Посетите www.covid19.ca.gov, чтобы узнать больше.

Ясно то, что штат извлек некоторые ценные уроки из пандемии, в том числе важность работы с промоутерами для связи с уязвимыми группами населения.

“В результате пандемии появилось больше желания работать с общественными организациями, у которых есть модель продвижения,” — сказал Арсенио Лопес. “Они были борцами за доступ и образование для труднодоступных групп населения.”

Одной из главных забот, по словам Лопеса, является проблема языкового доступа, поскольку многие сельскохозяйственные рабочие из числа коренных народов практически не говорят по-испански. Психическое здоровье также возглавляет его список. “Многие семьи потеряли близких, и наблюдается рост беспокойства, стресса,” — сказал он.

Лопес также описал сообщество, в котором, даже когда число инфекций снова начинает расти, сохраняющееся недоверие, страх и дезинформация сочетаются с повышенным чувством вялости в отношении вируса.

“Я обеспокоен тем, что COVID-19 становится нормой,” — сказал он. “Меня беспокоит то, что количество положительных случаев увеличилось, в то время как нет ощущения срочности, как было раньше.”