Стэнфордская школа медицины помогает врачам из Украины

Когда началось российское вторжения в Украину, доктор медицинских наук, клинический доцент кафедры радиационной онкологии Стэнфордской школы медицины Наталья Ковальчук разослала письма в онкологические центры Украины, с вопросом, чем она может помочь. Об этом пишет бюллетень Scope, публикуеммый Stanford Medicine.

Так она связалась с доктором медицинских наук Андреем Безносенко и вместе с другими практикующими врачами из США и Австралии они сформировали Help Ukraine Group, целью которой является поддержка лечения рака в Украине.

Часть миссии группы заключалась в том, чтобы найти место для украинских женщин-врачей в безопасных учебных заведениях, чтобы они могли продолжить развивать свои навыки и, в конечном итоге, применить их в сфере здравоохранения в Украине.

По этой программе помощи украинские врачи будут обучены современным онкологическим технологиям, включая обучение рабочему процессу и мерам безопасности.

Help Ukraine Group уже обеспечила девять вакансий для украинских медицинских работников в Stanford Medicine и других факультетах и ​​учреждениях.