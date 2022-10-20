Блинкен: введение военного положения свидетельствует об «отчаянии» Путина

Госсекретарь заявил, что действия России в Украине становятся все более неизбирательными, пишет VOA.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил АВС News, что введение президентом России Владимиром Путиным военного положения в незаконно аннексированных регионах Украины «говорит о его отчаянии», в то время как украинские силы продолжают добиваться успехов в отражении вторжения.

«Только за последние несколько недель он попытался мобилизовать дополнительные силы. Он пошел на эту фиктивную аннексию украинской территории», – сказал Блинкен в интервью, которое будет полностью показано в четверг. Выдержки из него были опубликованы телекомпанией.

«Теперь, когда он объявил военное положение на территориях, жители которых, по его заявлениям, хотят быть частью России, это говорит о его отчаянии», – сказал госсекретарь.

Блинкен дал интервью после того, как Путин в среду издал указ о введении военного положения в четырех украинских областях, которые он аннексировал в сентябре.

Путин также ввел во всех регионах России различные уровни повышенной «готовности».

Когда журналист обратил внимание на последние решения российского лидера и спросил Блинкена, считает ли он, что Путин готовится к «полномасштабной войне», госсекретарь сказал, что российское вторжение уже становится все более неизбирательным в своем насилии.

«Все чаще преследуется гражданское население Украины, ведутся неизбирательные бомбардировки, под ударом оказываются даже электростанции, бомбы падают на школы, на больницы – это довольно близко к этому», – ответил Блинкен.

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что «Крым, Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская области – это суверенные территории Украины, и любые притязания России на эти территории незаконны».

Госдепартамент также заявил, что Иран нарушил резолюцию Совета Безопасности, поставляя беспилотники в Россию. В связи с этим США поддержат Украину, если она решит разорвать дипломатические отношения с Ираном.