Присяжные оправдали аналитика российского происхождения, причастного к созданию «досье Стила»

Игоря Данченко обвиняли в даче ложных показаний агентам ФБР, передает Русская служба «Голоса Америки».

Политический аналитик российского происхождения Игорь Данченко, предоставивший автору скандального «досье Стила» подробности о предполагаемых связях между избирательным штабом президента Дональда Трампа и российскими властями, во вторник был оправдан присяжными, которые не согласились с обвинением в том, что Данченко солгал ФБР о своих источниках информации.

Оправдание Игоря Данченко федеральным судом присяжных стало еще одним ударом по специальному советнику Джону Дарему, который в 2019 году был назначен бывшим генпрокурором Уильямом Барром для изучения роли ФБР в так называемом «российском расследовании».

ФБР организовало спецоперацию «Перекрестный ураган» для того, чтобы выяснить наличие сговора штаба Трампа с Кремлем перед выборами 2016 года.

«Несмотря на то, что мы разочарованы результатом, мы уважаем решение жюри и благодарим их за работу», — говорится в заявлении Дарема.

Это решение знаменует собой второе поражение Дарема и команды возглавляемых им прокуроров. Ранее в этом году суд присяжных в округе Колумбия оправдал Майкла Суссмана, адвоката избирательной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, обвиненного Даремом в том, что тот солгал ФБР, передав им позднее дискредитированную информацию о возможных связях между бизнесом Трампа и частным российским банком.

В «досье Стила», в частности, утверждалось, что российские власти шантажировали Трампа, имея на руках видезаписи со скрытой камеры, на которых якобы содержалась компрометирующая Дональда Трампа информация. Трамп неоднократно опровергал обвинения из «досье Стила», называя их «фейком» и политической охотой на ведьм.

По данным анонимных источников, «сливших» информацию из досье в прессу перед выборами 2016 года, автором отчета был бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил.

К 2021 году подавляющее большинство фактов, приведенных в досье, были признаны ошибочными и неверными. Подтверждены были лишь некоторые факты, включая наличие контактов между партнерами Дональда Трампа и российскими бизнесменами и чиновниками.

Данченко, по его собственному признанию, отвечал за 80% разведывательных данных, приведенных в досье, а также за половину сопроводительной аналитической записки, хотя свидетели, дававшие в суде показания, отметили, что Данченко был шокирован и встревожен тем, что Стил представил некоторые материалы в качестве неоспоримых фактов, в то время как политолог считал их больше слухами и домыслами.

Прокуроры заявили, что, если бы Данченко был более честен в отношении своих источников, ФБР, возможно, не отнеслось бы к досье с таким доверием. Как выяснилось, ФБР использовало досье для получения от судьи разрешения для слежки за представителем предвыборного штаба Трампа, хотя в бюро так и не смогли подтвердить ни одного утверждения, сделанного Стилом.

Обвинение заявило, что Данченко солгал об источниках материалов, которые он передал Стилу. В конкретных обвинениях против Данченко утверждалось, что он фактически сфабриковал данные об одном из своих источников, когда ФБР допросило его, чтобы определить, как он получил информацию, представленную в досье.

Данченко сообщил ФБР, что он получил часть информации во время телефонного разговора с незнакомцем, который представился Сергеем Миллианом, бывшим президентом Российско-американской торговой палаты. По версии обвинения, у политолога не было оснований полагать, что Миллиан, сторонник Трампа, которого он никогда не встречал, неожиданно решил предоставить компрометирующую Трампа информацию незнакомому человеку.

Адвокаты обвиняемого заявили, что у Данченко были веские основания полагать, что звонившим мог быть Миллиан. Звонок поступил всего через несколько дней после того, как Данченко связался с Миллианом по электронной почте, получив его адрес от знакомого.

Данченко, родившийся в Перми в 1978 году, в конце 1990-х годов работал в одном из подразделений «Лукойла» и в иранском представительстве российской строительной компании. В 1999 году он стал сотрудником программы профессионального развития «Открытый мир», учрежденной Конгрессом США и возглавлял российские региональные и федеральные делегации, посещавшие Соединенные Штаты.

В 2003 году он получил должность ассистента преподавателя в американском Университете Луисвилла. С 2005 по 2010 годы Данченко работал в аналитическом центре Брукингского института в Вашингтоне.