Как сохранить природное и видовое разнообразие парков штата?

Посетители парков штата Калифорния подвергают угрозе дикую природу.

С началом пандемических ограничений в 2020 году общественные парки привлекли рекордное количество посетителей и продолжают это делать сегодня.

В парках Ист Бэя (EBRPD), за период с 2020 по 2021 года число посетителей в некоторых парках увеличилось в пять раз. Хотя растущая популярность свидетельствует о том, что парки необходимы для нашего психического и физического здоровья, увеличение числа посещений создает растущие риски для среды обитания и дикой природы.

На специальном брифинге EMS, прошедшем 18 октября, приглашенные спикеры рассказали о том, что происходит, когда люди уходят с пешеходных троп, вытаптывают луга, непреднамеренно вызывают накопление токсинов в озерах, выпускают черепах, птиц и рыб часто в церемониальных целях, кормят койотов и диких кошек — и что нужно делать посетителям, чтобы сбалансировать воздействие отдыха на человека и окружающую среду:

Ди Росарио – первый американец филиппинского происхождения в управлении за всю историю существования East Bay Regional Park District.

Член правления, East Bay Regional Park District Ди Росарио поделился, что за долгий период работы в департаменте, он убедился, как хрупок мир и природа вокруг нас, насколько сильные последствия оказывает на это все человек и его деятельность. Огромное количество людей посещают парки и приносят с собой все свое культурное воспитание. И, по его словам, управление парков всей страны учатся, что значит “наслаждаться природой”для каждой конкретной культуры.

Как сказал Ди Росарио, наслаждаться природой нужно, прежде всего, с уважением к земле и с уважением к себе как человеку разумному.

Из своего опыта Ди Росарио поделился, что в 70-е годы прошлого века люди выбирались на природу, чтобы уединиться, сейчас выезжают целыми людными сообществами. Он выразил надежду, что этот брифинг поможет многим людям понять, что “эти земли принадлежат всем, но это также предполагает ответственность за эти самые земли, и определенный этикет – как мы относимся к землям, животным и растениям”.

Говоря о влиянии человеческого фактора, Бекки Туден, менеджер по экологическим службам в East Bay Regional Park District, подчеркнула, что в настоящее время он все более обширный и сложный и “не ограничивается оним заводом”.

Парки региона Ист Бэй представлены большим природным разнообразием, сказала Бекки, некоторые парки более дикие, некоторые более посещаемые, некоторые – это только реакриационные зоны для людей.

Она уделила особое внимание тому, что делается в парках, чтобы сохранить их как для их естественных обитателей, так и для людей: контроль инвазивных растений и животных, отслеживание агрессивных койотов и кабанов, обеспечение водоснабжения для животных, отслеживание цианобактерий, а также уход за реакриционными зонами и контроль поведения людей.

“Если вы не наблюдаете за дикими животными, а еще и кормите, вы получаете агрессивное животное,” – сказала Бекки Туден.

“Каждый раз, когда вы оказываетесь на природе, вы забираете место у дикого животного, потому что оно уходит подальше от человека,” – пояснила Бекки, говоря о том, кака парки следят за поведением человека. “И это означает, что у них остается меньше времени для еды и других своих дел.”

По словам Бекки Туден, все парки сейчас сталкиваются с последствиями изменения климата, увеличивающимся потоком посетителей и др., поэтому паркам нужно сообщать людям (и улучшать эту коммуникацию) о всех особенностях и правилах подведения на природе.

Бекки призвала бережно относиться к природе, т.е., например, не мыть руки в ручейке/озерце, потому что рядом может быть птица, сидящая на яйцах в ожидании птенцов; нельзя уходить с троп, т.к. это тоже угрожает жизнедеятельности животных, не запускать дроны, потому что они пугают естественных обитателей, которые вынуждены искать новое место для себя и свои детенышей, не отпускать собак с поводка, особенно если есть соотвествующие таблички. Некоторые виды животных находятся в зоне риска, поэтому требуют особенно аккуратного отношения к месту, где они живут.

Дуг Белл, менеджер программы дикой природы в East Bay Regional Park District, подробнее остановился на принципах посещения парков: наслаждайся, но не беспокой, наслаждайся, но не корми животных, не выпускай животных (черепах, птиц, кошек и т.п., не характерных для этой местности) в парке, следуй правилам.

Он также рассказал, что сохранилось только 5% исторической среды обитания береговой линии, некоторые виды находятся на грани исчезновения, например, снежный зуек.

Особенно Дуг Белл призвал ходить только по специальным тропам, не протаптывать их там, где их нет, т.к. это также угрожает существованию разных видов животных, например, беркутам. Он пояснил, что один посетитель парка может подумать “ничего же не будет, если я один тут быстро пройду?”, но посетителей тысячи и так думает каждый.

Также Дуг Белл призвал следовать указаниям и не поднимать дроны в парках, которые спугивают птиц с гнезд, врезаются в гнезда, т.е. угрожают размножению.

Особое внимание он уделил правилу “Не кормите диких животных!”, т.к. это может вызвать у животных болезни, менять их поведенческие привычки и подвергать таким образом их опасности, напомнив такое изречение “покормленное животное – мертвое животное”. Он убедительно просил потенциальных посетителей парков, которые заботятся о природе (или так думают) следовать всем табличкам и указаниям, на которых написано, где нельзя приходить с животными, отпускать с поводка, ездить на велосипеде и т.п.

Кроме этого Дуг Белл рассказал об одичавших кошках, которые были домашними, но стали не нужны хозяевам. Кошки несут большую угрозу естественным обитателям, т.к. Являются хищниками. Он призвал сотрудничать с шестернями, но не выкидывать бедных бывше-домашних питомцев в дикую местность.

Менеджер программы рыболовства в East Bay Regional Park District Джо Салливан рассказал о водных ресурсах парков. Он обратил внимание на то, что люди в последнее время стали выпускать в пруды, речки, озера золотых рыбок и черепах, а это оказывает большое негативное влияние на естественную водную жизнь растений и животных. Помимо нерадивых хозяев, которые не хотят заботится о питомцах, есть еще церемониальный/религиозный выпуск рыб.

Причины, по которым категорически нельзя выпускать домашних животных или животных, купленных в зоопарк магазинах: они могут распространять паразитов, к которым естественные виды животных не устойчивы.

Джо Салливан призвал обращаться к ним в департамент, если у вас возникла необходимость выпустить домашнее животное в дикую природу.