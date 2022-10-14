Полиция Канады предъявила обвинение жителю Калгари после многочисленных сообщений о предполагаемых преступлениях на почве ненависти по отношению к русскоязычному населению города.

Сообщается, что некий мужчина несколько раз звонил сотрудникам Русской православной церкви Всех Святых в Калгари и угрожал сотрудникам и прихожанам. Поскольку считается, что церковь стала мишенью из-за ее русского происхождения, этот инцидент был признан преступлением на почве ненависти.

“В тот же день мы получили четыре дополнительных сообщения об угрозах и преследовании русскоязычных жителей Калгари. Наша группа по расследованию преступлений на почве ненависти и экстремизма расследовала все эти инциденты и обнаружила, что они связаны между собой”, – сообщил констебль Мэтт Мессенджер.

В результате 36-летнему Кристоферу Дюшейну из Калгари было предъявлено обвинение по пяти пунктам обвинения в уголовном преследовании. Все пять зарегистрированных инцидентов считаются преступлениями на почве ненависти.

«Мы хотели бы дать понять, что преступления любого рода на почве ненависти недопустимы в нашем городе, — сказал Мэтт Мессенджер из группы полиции Калгари по расследованию преступлений на почве ненависти и экстремизма. – Угрозы и преследование лиц на основании их расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации, языка, умственных или физических способностей, пола, возраста или любого другого подобного фактора считаются уголовными преступлениями. Мы серьезно относимся к этим инцидентам и признаем, что преступления на почве ненависти негативно сказываются на жертвах, и в этих случаях жертвы не чувствуют себя в безопасности».

Как сообщает CBC, церковь Всех Святых в Калгари стала объектом вандализма в феврале прошлого года, через два дня после того, как Россия вторглась в Украину. Тогда кто-то облил входные двери красной краской.

Как сообщал “Славянский Сакраменто”, на днях ступени православного собора в Нью-Йорке облили красной краской, а Консульство РФ в Нью-Йорке подверглось вандализму после выступления Путина, обьявившего об аннексии оккупированных территорий Украины.