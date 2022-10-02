Вечером в пятницу человек в маске облил красной краской ступени Русского православного собора Святого Николая (St. Nicholas Russian Orthodox Cathedral) в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.

Как сообщает CNN, департамент полиции Нью-Йорка заявил, что не знает об этом инциденте и не расследует его.

Представитель собора игумен Никодим сообщил, что в собор поступали «оскорбительные» звонки и электронные письма и некоторые из них содержали прямые угрозы в адрес духовенства и прихожан. Также, по его словам, половина прихожан собора — украинцы, и прихожане храма активно участвуют в сборе финансовой и гуманитарной помощи для жертв войны вв Украине.

Собор Святого Николая облили краской после аналогичного инцидента с российским консульством в Нью-Йорке. Эти случаи вандализма произошли после того, как Владимир Путин объявил об аннексии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины.