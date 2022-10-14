В Мариуполе похищена семья пастора, отказавшегося предоставить церковь для референдума

Пастора и его супругу в Мариуполе похитили после того, как они отказались открыть церковь для проведения референдума об аннексии, сообщает Forum 18.

По информации правозащитников пастора Леонида Пономарева и его жену Татьяну задержали “вооруженные солдаты в масках”. Леонид является руководителем общины баптистского Совета церквей в оккупированном Россией Мариуполе. Чету забрали из дома вечером 21 сентября.

Сначала обоих доставили в отделение милиции и сказали, что они будут находиться под стражей до завершения подконтрольного России референдума о статусе Донецкой области. Однако они не были освобождены после завершения референдума 27 сентября.

Российские официальные лица заявили, что пара была причастна к «экстремистской деятельности», и провели обыск в церкви. Они опечатали здание церкви, чтобы предотвратить проведение богослужений в будущем.