Зеленский просит $55 млрд для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три просьбы к международным донорам во время конференции по помощи Украины, состоявшейся в рамках заседания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне в четверг.

Зеленский обратился со следующими предложениями, пишет Оксана Бедратенко для VOA:

Создать финансовый “Рамштайн” – платформу для координации экономической помощи, вроде Контактной группы по обороне Украины, которая объединяет более 50 стран и координирует усилия по оказанию Украине безопасности помощи. Обеспечить помощь по основным потребностям украинцев. В частности, чтобы иметь возможность этой зимой закупать уголь и газ, Зеленский просил о кредитном лимите 5 миллиардов долларов, однако и заявил, что средства могут не понадобиться. А для того, чтобы начать восстанавливать разрушенную инфраструктуру, энергоснабжение, школы и дома, Украине нужно 17 миллиардов долларов, заявил Зеленский. Эта сумма по оценкам Всемирного банка необходима для неотложного восстановления, а в целом, чтобы вернуться к нормальной жизни, Украина потребует более 350 миллиардов долларов.

Также для обеспечения ежедневной работы правительства Украина потребует около 38 миллиардов долларов бюджетной поддержки в следующем году, заявил президент. Это совпадает с оценкой МВФ, который заявил о том, что Украина будет ежемесячно требовать 3-4 миллиарда долларов внешнего финансирования для бюджета в следующем году.

Создать механизм страхования военных рисков для того, чтобы инвестиции могли начать поступать в Украину уже сейчас, не дожидаясь завершения войны.

“Террор должен проиграть, а Украина должна выиграть с вашей поддержкой”, – подчеркнул украинский президент во время выступления.

Директор МВФ Кристалина Георгиева во время круглого стола заявила, что международное сообщество смогло собрать около 35 миллиардов долларов грантов и кредитов для Украины, что, по ее словам, должно быть достаточно, чтобы закрыть потребность финансирования дефицита бюджета в этом году.

“Пока идет война, Украина будет нуждаться в внешних средствах, чтобы экономика работала”, – говорит Георгиева.

В четверг премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил, что Украина получила 1,3 миллиарда долларов от МВФ. С начала полномасштабного вторжения МВФ предоставил Украине 2,7 миллиарда долларов.

Самое большое количество внешней экономической помощи Украина получает от США. США уже предоставили Украине 8,5 миллиарда долларов грантовой помощи. Министр финансов страны Дженет Йеллен объявила во время круглого стола, что Украина уже в эти недели получит от США еще 4,5 миллиарда.

Еллен призвала других доноров усилить помощь Украине, ее “масштаб, предсказуемость и увеличить грантовый компонент”.