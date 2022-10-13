В Калифорнии начнут использовать цифровые номера для машин

Технологическая компания Reviver объявила 5 октября о принятии законопроекта о цифровых номерных знаках транспортных средств (AB-984).

Согласно законопроекту, Департаменту транспортных средств (DMV) необходимо авторизовать устройства, отвечающие определенным критериям, в качестве альтернативы обычным номерным знакам, наклейкам, вкладкам и регистрационным картам, а также устанавливает требования для пилотного тестирования и принятия новых альтернативных устройств для номерных знаков транспортных средств.

Согласно пресс-релизу Reviver, “доступный в Калифорнии RPlate — продукт Reviver для потребительских цифровых номерных знаков — предлагает два варианта устройств, позволяющих владельцам транспортных средств подключать свой автомобиль к набору услуг, включая продление регистрации в приложении, визуальную персонализацию, услуги определения местоположения автомобиля и функции безопасности, такие как легко сообщить об угнанном транспортном средстве”.

Версия RPlate с питанием от батареи, доступная для всех потребителей, представляет собой модель, устанавливаемую самостоятельно, со сменной батареей на 5 лет по цене $19,95/месяц. Проводная версия RPlate в настоящее время предлагается только коммерческим предприятиям и представляет собой проводную, профессионально установленную модель со встроенными функциями телематики и дисплеем с подсветкой по цене $24,95/месяц.

Цифровые номерные знаки Reviver в настоящее время законны для продажи и регистрации DMV в Калифорнии, Мичигане, Аризоне и Техасе для коммерческих транспортных средств. Еще более 10 штатов США находятся на разных стадиях принятия новых законов, утверждает Reviver.