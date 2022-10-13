СМИ: Под Херсоном российские “мобики” убили командира и сдались в плен

Укрианские СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщают о массовой сдаче в плен российских мобилизованных солдат под Херсоном. По информации, опубликованной рядом медиа, большая группа мобилизованных россиян без соответствующей подготовки и снаряжения решила сдаться в плен.

Как передает телеканал 24, находясь на одном из горячих направлений фронт, российские ополченцы взбунтовались против своего военного начальства и отказались воевать за интересы России в Украине.

“Перед тем, как связаться с украинской стороной, россияне тщетно пытались договориться со своим руководством об отходе на вторую линию фронта, прохождении хотя бы краткого курса молодого бойца и получении минимально нужного снаряжения. Впрочем, их просьбы были проигнорированы”, – сообщают корреспонденты 24-го канала.

Более того, не всем “чмобикам” даже выдали персональное оружие. Некоторые были вынуждены делить один автомат на двоих, передают украинские репортеры. Почти все мобилизованные из сдавшейся группы не имели патронов. Их просто перебросили на фронт, пообещав предоставить боекомплект в ближайшее время.

По словам источника телеканала, уходя в плен, россияне умертвили своего командира, который не был согласен с мнением большинства солдат.

“Группа мобилизованных по предварительной договоренности вышла в указанный нашими бойцами квадрат. Техники у них не было, поэтому сдали нам только оружие. Получили медицинскую помощь, потому что все были больны. Накормлены, довольны. После допросов отправятся в лагерь. Будут жить в безопасности, – рассказали 24 каналу в украинских спецслужбах”.

Идентичную информацию опубликовал также Невзоров в своем Телеграмме.