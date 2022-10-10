Байден пообещал Украине передовые системы ПРО

Президент Джозеф Байден пообщался по телефону сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский президент решительно осудил ракетную атаку России по территории Украины, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате этих обстрелов.

Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, в том числе передовые системы противовоздушной обороны. Он также подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и злодеяния и оказывать Украине экономическую и гуманитарную помощь, а также содействие в области безопасности.

Предмет разговора подтвердил и украинский президент:

«Провели продуктивную беседу с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения стала ПВО. В настоящее время это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки с ее жесткой позицией в G7 и с поддержкой нашей резолюции в Генеральная Ассамблея ООН очень важны для Украины».