В пожарной службе калифорнийского округа будут работать электрические пикапы

Пожарная служба округа Контра-Коста, единственного в Районе залива Сан-Франциско, добавит в свой парк два новых полностью электрических пикапа Rivian, которые будут использоваться в качестве вспомогательного транспорта, например, перевозка пожарных на место пожара.

“Мы собираемся сохранить жизнь, имущество и окружающую среду,” —сказал помощник начальника Крис Бахман.

По словам помощника начальника, пикапы будут снабжены сиренами, средствами радиосвязи, а также служба пожарной охраны оценит, насколько хватает батареи при крупных инцидентах.

Супервайзер округа Джон Джойя сказал, что полностью электрические грузовики идут в ногу с целью округа по созданию парка с нулевым уровнем выбросов. Он также считает, что этот шаг поможет сэкономить деньги.