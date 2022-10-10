США: российские удары не сломят ни дух Украины, ни нашу решимость ее поддерживать￼

В понедельник госсекретарь Энтони Блинкен побеседовал по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и выразил глубочайшие соболезнования всем украинцам, потерявшим близких. Блинкен отметил стойкость народа Украины, подчеркнув, что она не позволила Путину сломить свой дух. Блинкен подтвердил решимость США и далее поддерживать украинский народ. Об этом сообщает VOA.

Госсекретарь также выступил со специальным заявлением, в котором констатировал, что «сегодняшние удары Кремля по Украине вновь резко повышают ставки в… жестокой войне, развязанной Россией. Российские бомбы ударили по детским площадкам и паркам Киева. Одна ракетная атака, за другой, — обрушились на улицы Киева и повредили системы отопления в городе и объекты невоенного назначения во всей Украине».

«Я выражаю глубочайшие соболезнования жителям Украины, которые сегодня потеряли близких. Соединенные Штаты — с вами и поддерживают вас», —заявил Блинкен.

По словам госсекретаря, «ракетные атаки России — еще одно напоминание о том, что ее война против Украины представляет собой глубокую моральную проблему».

«Ни один человек, у кого есть совесть, и ни одна страна, у которой есть принципы, не могут остаться равнодушными к разрушениям в результате этих ужасных актов», —отметил руководитель Госдепартамента.

В заявлении Блинкена отмечается, что «Украина, как и любая другая страна мира, имеет право выбирать свое будущее и мирно жить в своих международных, признанных границах».

Госсекретарь подчеркнул, что «эти удары не могут сломить ни дух Украины, ни нашу решимость поддерживать Украину. США продолжат оказывать жизненно важную экономическую, гуманитарную и военную помощь, чтобы Украина могла защитить себя, и позаботиться о своем народе. Международное сообщество обязано дать понять, что действия президента Путина абсолютно неприемлемы. Настало время высказаться в поддержку Украины; сейчас не время воздерживаться, использовать успокаивающие слова, или увиливать, прикрываясь нейтралитетом. На карту поставлены основные принципы Устава ООН».

Блинкен напомнил, что «в этой войне есть только один агрессор: Россия. Есть только одна страна — Россия, которая обостряет эту войну своими попытками аннексии земель Украины, и неоднократными атаками на гражданское население Украины. И есть один человек, который сейчас может остановить эту войну и вывести российские войска — Владимир Путин».