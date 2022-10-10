Президент Байден осудил российские ракетные удары по Украине

Глава Белого дома выразил соболезнования родным и близким погибших, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден в понедельник осудил российские ракетные удары по Украине, заявив, что они продемонстрировали крайнюю жестокость войны Владимира Путина против украинского народа.



«Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву. В результате этих ударов погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены объекты, не имеющие какого-либо военного назначения. Эти удары еще раз продемонстрировали крайнюю жестокость беззаконной войны господина Путина против украинского народа», — говорится в заявлении Байдена.



«Мы приносим наши соболезнования семьям и близким тех, кто сегодня был бессмысленно убит, а также наши пожелания скорейшего выздоровления раненым»,— подчеркнул глава Белого дома.



Президент заявил, что «эти удары только еще больше укрепляют нашу приверженность поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим делать все, чтобы Россия почувствовала цену своей агрессии». Джо Байден пообещал также, что США и союзники сделают все, чтобы» привлечь к ответственности Путина и Россию за все злодеяния и военные преступления, и оказывать всю необходимую поддержку украинским силам для защиты своей страны и своей свободы».



«Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска из Украины», — заявил Байден.



С момента начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву помощь в области безопасности на сумму, превышающую $16,8 миллиардов, а также ввели против Москвы широкий спектр экономических санкций за войну в Украине.