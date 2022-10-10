Госдеп призывает граждан США срочно покинуть Украину

На фоне очередных массовых бомбежек украинских городов посольство США в Киеве призвало граждан США срочно покинуть Украину.

“Россия начала атаки на гражданскую инфраструктуру Украины, а также на государственные объекты в Киеве и других местах. Продолжающиеся удары России по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство США призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину как можно скорее, используя частные варианты наземного транспорта, когда это будет безопасно», – говорится в распространенном сообщении посольства США в Киеве.

По информации Госдепа США, ситуация с безопасностью на всей территории Украины «крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения. Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности».

Как сообщает Настоящее время, в понедельник, 10 октября, несколько городов Украины подверглись ракетному удару. Взрывы зафиксированы в Киеве, Запорожье, Днепре, Львове, Житомире, Харькове, Николаеве, Одессе, Полтаве. Нацполиция Украины сообщила, что 10 человек погибли, около 60 получили ранения в результате этих ударов.