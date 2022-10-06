Как сообщает пресс-центр НАСА, компания SpaceX запустила с мыса Канаверал (штат Флорида) на МКС ракету-носитель Crew-5 с находящимися на борту 4 астронавтами, среди которых находится россиянка Анна Кикина.

Сообщается, что экспедиция, состоящая из астронавтов Японии, США и России присоединятся к экипажу МКС для проведения миссии в условиях микрогравитации на борту космической станции. Одним из членов команды является также коренная американка.

«Данные исследования приносят пользу народам Земли и закладывают основу для будущих исследований Луны для подготовки к будущим экспедициям на Марс», – говорится в сообщении НАСА.

Сообщается, что Кикина совершает свой первый полет в космос и будет работать над наблюдением за космическим кораблем во время динамического запуска и повторного входа в атмосферу. Она является бортинженером экспедиции.

Ранее Маск заявил, что ради достижения мира Украина должна уступить Крым России, на на аннексированных РФ территориях должен быть проведен повторных референдум.