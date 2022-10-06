Байден объявляет амнистию за хранение каннабиса

Президент Джо Байден подписал указ, объявляющие помилование осужденных за хранение каннабиса. Сообщается, что данный указ на федеральном уровне освобождает осужденных за правонарушения, связанные с хранением каннабиса.

«Мое намерение – аннулировать преступления хранения (малых количеств – SlavicSac.com) марихуаны в нарушение федерального закона или в нарушение Кодекса округа Колумбия… – сказал Байден. – Это помилование не распространяется на лиц, которые не были гражданами США и не находились на законных основаниях в Соединенных Штатах во время совершения правонарушения».

В соответствии с этим постановлением Генеральный прокурор должен осуществлять выдачу свидетельств о помиловании правомочным заявителям, которые были обвинены или осуждены за правонарушения, связанных с простым хранением марихуаны в нарушение Закона о контролируемых веществах.

Также президент рекомендует губернаторам штатов последовать примеру Вашингтона. Стоит отметить, что Калифорния и ряд других штатов давно участвует в эксперименте по декриминализации употребления каннабиса в рекреационных целях.

Отдельно подчеркивается, что любые другие преступления, связанные с марихуаной или другими контролируемыми веществами не подпадают под амнистию.