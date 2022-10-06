NYT: В разведке США говорят о причастности Украины к гибели Дугиной

Спецслужбы США полагают, что взрыв автомобиля, в результате которого погибла дочь российского ультраправого идеолога Александра Дугина, был санкционирован отдельными представителями украинского правительства, накануне написала газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным источников журналистов, Соединенные Штаты не участвовали в подготовке нападения, не знали о нем и выступили бы против, если бы с ними проконсультировались. В материале говорится, что до сих пор непонятно, кто согласовал убийство, и считает ли американская разведка, что президент Украины Владимир Зеленский знал об этой операции, пишет VOA.

В ответ изданию советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицал причастность Киева к взрыву, объяснив, что убийство Дугиной не имело бы для Украины “тактической или стратегической” цели.

Спикер Государственного департамента Нед Прайс 22 августа не назвал вероятных заказчиков или исполнителей нападения и заявил, что США однозначно осуждают умышленные нападения на мирных жителей где угодно. Чиновники Госдепа, Совета по нацбезопасности, Пентагона и ЦРУ отказались комментировать сообщения, пишет NYT.

В тоже время российские медиа сообщили, что Кремль “положительно отреагировал” на публикацию NYT. “Хочется верить, что признанием причастности Украины к убийству Дугиной США не пытаются откреститься от будущих преступлений Киева”, – сказал спикер Дмитрий Песков. ФСБ России 22 августа обвинила в убийстве гражданку Украины, якобы уехавшую в Эстонию, напоминает VOA.