США предоставляют $55 млн Украине на подготовку к зиме

55 миллионов долларов американской помощи пойдут в поддержку отопительной инфраструктуры Украины, ремонт труб и другого оборудования теплосетей, чтобы подготовить к зиме дома, больницы, школы и предприятия. Об этом объявила администратор Агентства международного развития США (USAID) Саманта Пауэр, говорится в сообщении VOA со ссылкой на сайт Посольства США в Украине.

Находясь с официальным визитом в Украине, Пауэр заявила: «Сейчас критически важное время для украинского народа, который защищает свою свободу от брутального нападения, освобождает свою землю, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство права».

Помощь USAID охватит семь миллионов украинцев в 19 регионах, включая опустошенные войной районы Черниговской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Запорожской и Житомирской областей, говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что в рамках проекта энергетической безопасности USAID городское предприятие «Киевтеплоэнерго» получило трубы и трубопроводную арматуру стоимостью 1,3 млн. дол.

“Мы очень благодарны правительству США и USAID за помощь. Это позволит заменить 11 километров поврежденных теплосетей. Большинство работ – уже на завершающей стадии”, – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении указал, что зима будет тяжелая, но подготовка к ней продолжается.