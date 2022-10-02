Город в Калифорнии выплачивает бездомным $18 000, чтобы они переехали в другое место

Городские власти Саусалито (район Залива Сан-Франциско) пытаются вывести десятки бездомных из лагеря в парке Мариншип, поэтому они выделяют $18 000 каждому, чтобы они отправились в другое место. Ожидается, что на выплату будут претендовать 30 человек. Союз бездомных Саусалито будет нести ответственность за распределение средств и предоставление городу ежемесячного отчета об их использовании.

Город заявляет, что он уже понес 1,5 миллиона долларов непредвиденных расходов, связанных с лагерем, включая судебные издержки, санитарию и управление, сообщает SFist.

Союз бездомных Саусалито подавал в суд на город от имени бездомных обитателей лагеря по поводу гуманности проживания людей в маленьком городке на берегу залива и из-за обитателей лодок.

Мариншип парк и прилегающие к нему теннисные корты должны быть очищены и проверены на предмет опасности для здоровья, прежде чем их можно будет снова открыть для публики.

Ранее сообщалось о том, что власти Сан-Франциско тратят на одну палатку для бездомных $61 000 в год.