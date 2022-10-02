IRS не отправила деньги по налоговым льготам на детей миллионам налогоплательщиков

Генеральный инспектор казначейства по налоговой администрации (TIGTA) опубликовал результаты аудита, согласно которому IRS была на 98% точна при выдаче 178,9 млн платежей в период с июля по ноябрь 2021 года, но совершила неточность в 2%, которые обернулись миллиардами долларов и затронула миллионы домохозяйств.

Налоговая служба не отправила около 3,7 миллиарда долларов 4,1 миллионам налогоплательщиков, которые имели на это право. И, по данным IRS, причина невыплат – ошибки программирования.

С одной стороны, отвечающие требованиям люди не получили свои платежи, с другой стороны – IRS по ошибке отправила 1,1 миллиарда долларов 1,5 миллионам налогоплательщиков, которые не имели права на получение денег, как показал аудит.

В официальном ответе на аудит IRS сообщила, что она уже начала помечать счета в 2021 году, чтобы предотвратить дополнительные платежи, а в августе и сентябре выплатила около 728 миллионов долларов пострадавшим налогоплательщикам.

Также IRS составила список часто задаваемых вопросов, чтобы помочь пострадавшим налогоплательщикам в процессе подачи налоговой декларации.