США передадут Украине еще 18 комплексов HIMARS￼

Украинский президент поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет помощи в сфере безопасности стоимостью 1,1 млрд долларов, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты поставят в Украину в рамках нового пакета вооружений 18 высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов HIMARS. Об этом в среду сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Представитель Министерства обороны сообщил, что Пентагон направил сегодня около 1,1 млрд долларов на дополнительную помощь в обеспечении безопасности Украины. Помимо 18 систем HIMARS, Киев также получит в рамках этого пакета 150 многоцелевых автомобилей повышенной проходимости HUMVEES, 150 армейских боевых автомобилей, 40 грузовиков, 80 прицепов, 20 многоцелевых радаров, радары для обнаружения беспилотников.

По словам источника, на закупку и доставку этих видов вооружения уйдет как минимум два месяца, а в отдельных случаях доставка может занять до 24 месяцев. Впрочем, речь, по словам источника, идет о долговременных инвестициях.

«Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским вооруженным силам в будущем, и это действительно значительные инвестиции. Это 18 систем HIMARS», – подчеркнул представитель Пентагона.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду поблагодарил США за новый пакет военной помощи. Украинский лидер написал в Твиттере: «Мы получим еще 18 HIMARS, другое важное оборудование, которое приблизит Украину к победе. Очень своевременное решение! И демонстрация того, что российский шантаж не работает».

Представитель Пентагона также прокомментировал ситуацию, складывающуюся сейчас в связи с агрессией России против Украины. По его словам, в последние несколько недель российские войска продолжают наносить точечные удары, все чаще атакуя важнейшую гражданскую инфраструктуру, плотины и электростанции.

По словам собеседника, первые россияне, призванные в армию в рамках мобилизации, уже добрались до Украины. Пока что их число сравнительно невелико.

«Если вы посмотрите на то, где у россиян есть проблемы, то они в действительности имеются у них по всему театру боевых действий, поэтому у них есть потребность в подкреплении на севере и в центре», – сообщил источник.

Представитель Пентагона также прокомментировал угрозу применения Владимиром Путиным тактического ядерного оружия, сообщив, что США «четко предупредили Москву, что любое использование ядерного оружия приведет к серьезным последствиям».