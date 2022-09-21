В России протесты против мобилизации – задержано более 1 000 человек

На протестных акциях против мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге силовики задержали более тысячи человек, среди митингующих есть пострадавшие.

В Москве акция протеста против мобилизации проходила на Старом Арбате. Здесь собралось несколько сотен человек, которые скандировали “Нет войне!” и “Путина – в окопы”, сообщает SOTA. Многие из них принесли с собой антивоенные плакаты. Практически сразу же силовики, которые дежурили тут до начала акции, начали задерживать митингующих. ОМОН требовал от протестующих двигаться к метро, если они не хотят оказаться в автозаке.

Некоторых участников митинга силовики задерживали, поодиночке вытаскивая из толпы, а некоторых просто просили уйти. Отдельных протестующих задерживали сразу четверо полицейских.

По мере того как ситуация накалялась, силовики стали действовать жестко: применяли против протестующих дубинки, клали их лицом в брусчатку, заламывали руки.

В Санкт-Петербурге протестующие против мобилизации собрались возле Исаакиевского собора и у Гостиного двора. Люди скандировали “Нет войне” и другие антивоенные лозунги. Вскоре силовики начали задерживать участников митинга. Один из протестующих порвал свой военный билет, и после этого его задержали полицейские.

“Мы стоим в окружении полиции у Исаакиевского собора. По одному из этого окружения вытягивают протестующих. Протестующие сцепились руками. Вокруг нас много автозаков, много ОМОНа. Все журналисты в оцеплении”, – передает корреспондент “Бумаги”.

Издание MR7 опубликовало кадры, на которых видно, как силовики бьют собравшихся дубинками. В частности, жесткие задержания наблюдались в районе Гостиного двора, там силовики били людей об асфальт, стаскивали с них обувь, закидывали в автозаки.

В этот день митинги протеста против мобилизации проходили в 36 крупных городах России. Наиболее массовые акции состоялись в Екатеринбурге, Перми и Уфе.

Всероссийскую акцию протеста “Нет могилизации” против частичной мобилизации, о которой сегодня сообщил президент РФ Владимир Путин, объявило движение “Весна”. Активисты движения призвали жителей страны выходить на центральные улицы российских городов 21 сентября в 19:00.



“Тысячи российских мужчин – наших отцов, братьев и мужей – будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина? Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью”, – сказано в сообщении движения.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил частичную мобилизацию в стране, которая начнется с 21 сентября. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Согласно опубликованному указу, в период частичной мобилизации увольнение с военной службы возможно по возрасту, по состоянию здоровья и по приговору суда о лишении свободы. Губернаторам поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определит Минобороны для каждого региона. Право на отсрочку от призыва получили граждане, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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