Конгрессмены предлагают принять закон о санкциях в отношении российских военных преступников￼

Соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение Палаты представителей и Сената, передает VOA.

Группа законодателей от Демократической и Республиканской партий предлагает принять закон, закрепляющий официальную американскую политику в отношении наказания российского правительства и российских чиновников за нарушения прав человека и военные преступления, совершенные в Украине.

Законопроект «О политике в области прав человека в Украине» был представлен в Конгрессе в пятницу утром. Об этом сообщило издание The Hill.

Конгрессмен-республиканец из штата Техас Пэт Фэллон (Pat Fallon, TX-04), автор законопроекта, вынесенного на рассмотрение Палаты представителей, заявил, что обнаружение массового захоронения в украинском городе Изюм после того, как оттуда были вытеснены российские оккупанты, укрепляет решимость США добиваться ответственности за предполагаемые военные преступления и злодеяния.

«Вторжение России в Украину отражает полное пренебрежение Владимиром Путиным жизнями людей», — говорится в заявлении Фэллона.

«Имеющаяся информация указывает на то, что военная машина Владимира Путина несет ответственность за насильственное переселение более 1 миллиона граждан Украины и почти 15 000 жертв среди гражданского населения. Именно такое варварство привело моих коллег и меня к принятию этого закона. Владимир Путин и Российская Федерация заслуживают того, чтобы понести ответственность за каждое злодеяние, которое они совершили», – заявил конгрессмен.

Спонсором законопроекта в Палате представителей стал демократ Джимми Панетта, а соответствующий законопроект в Сенат внесли республиканец Тодд Янг и демократка Джеки Розен.

«Ужасающие зверства, совершенные Россией в Украине, о которых свидетельствует недавнее обнаружение массовых захоронений, заполненных телами невинных украинских мужчин, женщин и детей, не могут остаться без ответа», – говорится в заявлении Розен.

В информационном бюллетене, предоставленном изданию The Hill офисом Пэта Фэллона, отмечается, что предложенный закон поддерживается Фондом действий в защиту демократии, политическим подразделением базирующегося в Вашингтоне аналитического центра Фонда защиты демократий.

Конгрессмены призывают обновить текст в законе, устанавливающем режим санкций против России за ее злонамеренное поведение, который называется законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», чтобы наказание понесли все лица, ответственные за злодеяния, совершенные в Украине.

В частности, законопроект направлен на выявление российских граждан, причастных к принудительному переселению, задержанию и фильтрации украинцев на оккупированных Россией территориях и в самой России. Такие деяния предлагается называть военными преступлениями или преступлениями против человечности, согласно Женевской конвенции.

«Расширяя полномочия по применению санкций против России, наш закон “О политике в области прав человека в Украине” является средством привлечения России к ответственности за ее гнусные действия и средством сдерживания от дальнейших преступлений против человечности», – заявил конгрессмен Панетта.

Другие положения законопроекта включают указание Государственному департаменту выпустить секретный отчет Конгрессу о масштабах военных преступлений России, включая нарушения прав человека.