Прокурор штата Нью-Йорк предъявила официальные обвинения в мошенничестве против Трампа и его детей

Сообщается, что прокурор штата Нью-Йорк Летишия Джеймс предъявила официальные обвинения в мошенничестве против Трампа и его детей. Они обвиняются в том, что в течение более 10 лет они обманывали кредиторов и страховые кампании, завышая стоимость своих активов на миллиарды долларов.

Летишия Джеймс стремится запретить Трампам вести бизнес в штате Нью-Йорк. Однако её офис не может предъявить Трампам криминальные обвинение. Она передала дело в федеральную прокуратуру Южного Округа Нью-Йорка. Что сделает федеральный прокурор, пока что неизвестно.

Обвинения лишний раз подчёркивают, что “успех” Трампа в бизнесе не имеет никакого отношения к его талантам бизнесмена, а напрямую связан с обманом и мошенничеством.

Месяц назад Аллен Вайссельберг, главный финансовый директор организации Трампа признал себя виновным в длинном списке обвинений. Его расследует офис прокурора города Нью-Йорка Альвин Брэгг. Вайссельберг согласился дать показания против организации Трампа, но не против самого Трампа.

Офисы Брэгга и Джеймс координируют и помогают друг другу в расследовании преступлений Трампа в городе и в штате Нью-Йорк.

Dmitry Abramson