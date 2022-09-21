Особенности показателей здоровья американцев азиатского происхождения

Американцы азиатского происхождения не являются единым целом, говорят защитники, указывающие на особенности здоровья разных этнических групп.

Американцы азиатского происхождения и американцы тихоокеанского происхождения (AAPI) являются самой быстрорастущей расовой/этнической группой, охватывающей 25% всех родившихся за границей людей в США, и, по прогнозам, к 2050 году их число достигнет почти 34 миллионов.

Недавние исследования, в том числе исследования под руководством преподавателей Стэнфорда, показали, что люди с корнями из Китая, Японии, Кореи, Вьетнама, Индии, Филиппин, островов Тихого океана и других стран имеют сильно различающиеся профили риска и часто очень разные реакции на обычные лекарства. На протяжении всей пандемии COVID-19 отсутствие разъединенных данных AAPI не позволяло определить, в каких группах AAPI был самый высокий уровень инфицирования и самые низкие показатели вакцинации.

На еженедельном брифинге EMS были представлены последние данные о показателях здоровья AAPI, рассмотрены причины, лежащие в основе таких различий, и выяснено, почему универсальный подход к медицинскому обслуживанию не оправдывает ожиданий и может даже привести к непреднамеренному вреду.

Спикеры брифинга:

– Доктор Брайант Лин, соучредитель Стэнфордского центра азиатских исследований и образования в области здравоохранения (CARE), врач общей практики, исследователь, педагог.

– Доктор Ван Та Парк, профессор Школы медсестер Калифорнийского университета в Сан-Франциско, работает над грантом NIH/NIA R24, посвященным устранению пробелов и уменьшению неравенства в участии в исследованиях между AAPI

– Доктор Уинстон Вонг, председатель Национального совета врачей жителей азиатско-тихоокеанских островов, член Целевой группы по обеспечению справедливости в отношении здоровья в связи с COVID-19 Управления здравоохранения меньшинств HHS США

– Ту Куач, доктор медицинских наук, президент Asian Health Services

Китайские американцы имеют больший показатель рака, чем общее население. Вьетнамские американцы имеют самую высокую распространенность гепатита Б. Американцы из Южной Азии страдают высокие показатели сердечных заболеваний и диабета.

Но такая информация в значительной степени анекдотична, случайна, без данных для поддержки эмпирических результатов. По словам экспертов в области здравоохранения, американцы азиатских американцев считаются одним крупным монолитом. И в настоящее время нет попыток дезагрегировать, т.е.раздробить данные о субэтничностях AAPI, оставляя информацию, которая имеет решающее значение для разрешения различий в здравоохранении.

Более того, исследователям, работающим по вопросам здравоохранения, предоставляется менее 1% финансирования от Национальных медицинских институтов, что приводит к дальнейшим пробелам информации. Азиатские американцы являются самым быстрорастущим населением в США, и к 2050 году он достигнет почти 34 миллионов.

“Нас рассматривают как одну гигантскую группу, но мы не монолит,” – сказал доктор Брайант Лин, профессор медицины Стэнфорда, который в 2018 году соучредил Центр исследований и образования в области здравоохранения азиатов с доктором Латха Паланиаппаном. Два врача в настоящее время являются совместным управляющим центром, базирующимся в Стэнфорде, с целью привлечения лучших результатов для здоровья американцев азиатских американцев.

Брайант Лин отметил, что дезагрегирование данных было не таким простым, как просто добавление коробок в регистрацию клиники. “У нас проблемы, даже в Стэнфорде определенно есть проблемы, учитывая историю системного расизма, которая приводит к этим опасениям по поводу самоотчетов” – сказал он.

“Способность дезагрегировать данные для AAPI в электронных медицинских картах существует. Но политической воли и лидерства в системах здравоохранения все еще не хватает,” – сказал доктор Уинстон Вонг.

EPIC, преобладающая система электронных медицинских карт, используемая в США, обладает огромной способностью собирать триллионы битов данных каждый день, сказал Вонг. Но те, кто управляет сбором данных, должны иметь возможность рассказать пациентам об их субэтничностях деликатным образом, сказал он.

Критическая потребность в дезагрегированных данных стала особенно острой во время пандемии Covid-19. Заголовки новостей сообщали, что вирус в основном убивал и госпитализировал чернокожих и латиноамериканцев.

“В Нью-Йорке, который на ранних этапах пандемии имел самые высокие показатели заболеваемости, но фактически китайские американцы имели самые высокие показатели госпитализации,” – сообщил Вонг. “Это никогда не указывалось в заголовках новостей,” – сказал он, приписывая это отсутствию данных.

На северо-западе Арканзаса группа номер один, которая была госпитализирована и умирала от Covid, были маршалльскими народом микронезийской диаспоры, отметил Вонг. Маршаллезские люди особенно сильно пострадали, так как они работали на упаковке птицы и жили в очень многолюдных местах. В Нью-Джерси среди бангладешских выходцев также был высокий уровень госпитализации.

“Этот вид данных идентифицируется только на данный момент активистами, поставщиками из сообществ, врачами и медсестрами, которые заботятся об этом сообществе, потому что они предоставляют культурно компетентную и лингвистическую помощь этим населению,” – сказал Вонг, добавив, что это не отражено на уровне штата и не используется в качестве инструмента для распределения ресурсов по сообществам.

Ту Куач, президент Asian Health Services, отметила еще один побочный эффект Covid для населения AAPI: рост преступлений на почве ненависти против сообщества.

“Наши азиатско-американские популяции одновременно были обвинены в распространении вируса, и их игнорировали, когда дело дошло до обращения в правоохранительные службы из-за расистских оскорблений, которые были преимущественно допущеныцбывшей администрацией, которая обвинила азиатов в распространенииввируса,” – сказала она.

“Многие азиатские американцы, включая наших пациентов и наших собственных сотрудников, которые приходили на работу, подвергались нападению как физически, так и в устной форме во многих отношениях. Таким образом, наше сообщество ушло в подполье,” – сказала Ту Куач. “Почти три четверти из них сказали, что они слишком боятся покинуть свои дома. Они прятались от нападений, но также пропускали необходимую помощь, включая прохождение тестирования на ковид и многие другие услуги.”

Ту Куач также отметила, что сообщество AAPI было посвящено меньшему количеству ресурсов Covid, потому что преобладающим повествованием было то, что коронавирус ударил по черным и коричневым сообществам.

“На наше сообщество это также повлияло. Но это не было подчеркнуто в повествовании. Таким образом, это сообщество продолжает страдать в тишине,” – сказала Ту Куач.

“Отсутствие дезагрегированных данных может быть связано с очень низким уровнем участия в исследованиях среди американцев азиатского происхождения,” – сказала доктор Ван Та Парк, профессор Школы медсестер Калифорнийского университета в Сан-Франциско в Департаменте общественного здравоохранения. Ван Та Парк также является ведущим исследователем гранта NIH / NIA R24 под названием «Совместный подход к исследованиям и образованию AAPI» (CARE). Цель CARE — набрать 10 000 AAPI, заинтересованных в участии в исследованиях.

Реестр CARE был запущен во время пандемии COVID и уже набрал 9300 участников, которые говорят на китайском, мандарине, кантонском, хинди, корейском, вьетнамском и самоанском языках. На данный момент реестр направил более 500 человек на 27 исследований, сказал Пак.

Принимающие работники задают вопросы о социально-демографической информации, состоянии здоровья и поведении, а также об опыте ухода, чтобы лучше сопоставить участников с исследовательскими исследованиями.

Одной из областей, вызывающих наибольшую озабоченность Ван Та Парк, являются исследования болезни Альцгеймера. Каждый третий человек в США будет страдать от болезни Альцгеймера, но AAPI составляют только 7% участников клинических исследований. CARE разработала «Азиатскую когорту по болезни Альцгеймера», исследование США и Канады для изучения влияния генетических факторов образа жизни на риск болезни Альцгеймера у американцев азиатского происхождения и канадцев.