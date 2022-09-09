Директор ЦРУ: Путин недооценил Украину￼

Уильям Бернс обещал, что разведка США продолжит играть роль в «обеспечении того, чтобы Путин потерпел неудачу в Украине», пишет Русская служба «Голоса Америки».

Директор ЦРУ Уильям Бернс, выступая в четверг в Вашингтоне на конференции по кибербезопасности, заявил, что решение администрации Байдена рассекретить некоторые разведывательные данные, для разоблачения действий и планов России в Украине, было правильным и « сыграло очень эффективную роль в течение последних шести месяцев».



«Я думаю, если вы посмотрите назад, то трудно будет увидеть, что пока в ходе этой войны на счету у Путина есть что-либо иное, кроме провала», — сказал Бернс с трибуны конференции. — Мало того, что была выявлена слабость российских вооруженных сил, но, в результате этого (вторжения,) будет нанесен долгосрочный ущерб российской экономике и поколениям россиян».



Директор ЦРУ обосновал беспрецедентную стратегию Белого Дома по обнародованию разведывательных данных о вторжении России в Украину, заявив, что она осуществляется тщательно выверенным образом, с целью защиты источников американской разведки. По словам Бернса, решения о рассекречивании разведданных «всегда очень сложны»



Бернс обещал, что разведка США продолжит играть роль в «обеспечении того, чтобы Путин потерпел неудачу в Украине».



В ходе выступления Бернс сказал, что американские спецслужбы имели четкое представление о планировании российского вторжения прошлой осенью. Он также отметил зацикленность Путина на «контроле над Украиной». По мнению Бернса, Путин недооценил Украину, предположив, что Вашингтон потеряет интерес к Украине, и что Путин «глубоко ошибся в своих предположениях».



Напомним, что в 2005-2008 годах Уильям Бернс был послом в Москве. На пост директора ЦРУ он был номинирован президентом Байденом и руководит этим ведомством с марта 2021 года.