ВСУ продвинулись на 20 км вперед, освободив 400 кв. км Харьковской области

Украинские силы по всем признакам использовали тактическую внезапность и продвинулись как минимум на 20 км вглубь удерживаемой Россией территории в восточной части Харьковской области, отбив примерно 400 квадратных километров территории.

Об этом сообщает Американский институт исследования войны (АИИВ).

Как утверждало ранее Минобороны РФ, российские войска начали перебрасывать в этот район подкрепления для защиты от наступления украинцев. Это свидетельствует о том, что российская группировка в этом районе недостаточно укомплектована из-за предыдущих развертываний российских войск для поддержки продолжающихся усилий по захвату оставшейся части Донецкой области и поддержке южного направления.

Продолжающиеся операции Украины в Херсонской области вынудили российские силы сместить акцент на юг, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

Некоторые российские наблюдатели выражают обеспокоенность тем, что украинская контратака направлена на уничтожение наземных линий связи в российском тылу, в районе Купянска и Изюма, что позволяет украинским войскам изолировать группировки РФ в этих районах и отбить большие участки оккупированных территории.

Отдельные российские эксперты используют панические и унылые тона, признавая значительные успехи Украины и заявляя, что украинское контрнаступление на юге может отвлечь внимание от продолжающихся действий в Харьковской области, которые они называют основными украинскими целями.

«Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блогерами говорит о масштабе внезапности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы, – пишут эксперты АИИВ. – Украинские силы, вероятно, благоразумно воспользовались передислокацией российских войск, техники и общей оперативной направленности для начала локальных контрнаступлений к критическим точкам в Харьковской области».

Ранее президент Украины сообщил, что ВСУ совершили значительный прорыв на юго-востоке страны, захватив, как минимум, несколько населенных пунктов, отбросив россиян с занимаемых ранее позиций.