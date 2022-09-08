Большинство американцев видят в движении трампистов угрозу демократии

Опрос Reuters/Ipsos, опубликованный в среду, показал, что большинство американцев считают, что движение Трампа подрывает демократию.

Пятьдесят восемь процентов респондентов (в том числе каждый четвертый республиканец), считают, что движение Трампа «Сделаем Америку снова великой» угрожает демократическим основам Америки.

В то же время, отмечается, рейтинги одобрения Байдена среди американцев остаются низкими, несмотря на ряд недавних законодательных достижений. Всего 39% респондентов заявили, что одобряют работу Байдена на посту президента, что ненамного превышает самый низкий уровень Трампа во время его президентства.

Выступая на днях в Пенсильвании, ключевом поле предвыборной борьбы, Байден призвал избирателей отвергнуть Трампа и экстремизм. Лидеры республиканцев, в том числе лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, в ответ назвали Байдена лидером, «сеющим разногласия».