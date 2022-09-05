Зеленский: ВСУ наступают по всем направлениям фронта

Об этом украинский президент рассказал в эфире телеканала ABC. По словам Владимира Зеленского, на прошлой неделе украинские военные перешли в долгожданное контрнаступление в районе южного портового города Херсона, который российские войска захватили в начале марта.

Херсон стал первым крупным украинским городом, захваченным русскими в первые дни полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. Контрнаступление там — одно из первых для украинских войск, которые, в основном, до этого занимали оборону. В своем видеообращении в воскресенье украинский президент сказал, что получил «позитивные отчеты» от своих военачальников и главы разведки.

Он также поблагодарил ВСУ за освобождение населенного пункта на востоке Донецкой области и двух населенных пунктов на юге, а также за продвижение и отвоевание «некоторых высот» в восточном районе на лисичанско-северском направлении.

Зеленский также сказал, что украинцам «необходимо шаг за шагом деоккупировать нашу территорию». «Я не скажу, что это только контрнаступление на Херсонщине… Есть направление или направления — во множественном числе — и мы должны двигаться вперед», — заявил глава государства. Впрочем, президент отказался уточнить, в каких регионах еще наступают украинские войска, чтобы не раскрывать «сюрприз для оккупантов».