Школьный округ Сан-Франциско просит родителей помочь учителям с расходами на жилье

Школьный округ в районе залива Сан-Франциско (Milpitas Unified School District) попросил родителей, у которых есть свободная комната, подумать о сдаче ее в аренду учителям, поскольку средняя стоимость однокомнатной квартиры в этом районе превышает 3000 долларов в месяц.

Годовая зарплата учителей в Районе залива Сан-Франциско колеблется от $60 до $110 тыс.

Сообщается, что учителя, которые не в состоянии оплачивать свои счета, десятками покидают Район залива.

Как уже было отмечено, квартира с одной спальней сейчас стоит в среднем 3000 долларов, а это означает, что даже самые высокооплачиваемые учителя с доходом около 100000 долларов не могут позволить себе арендную плату.

Стоит отметить, что рядом с городом Милпитас располагается штаб-квартиры Фейсбука, Эпла и Гугла.

Ранее сообщалось, что ипотека за дом в Сан-Хосе достигла $9 100 в месяц, а в – соседнем Сан-Франциско – $8000.