Житель Сакраменто погиб во Флориде, врезавшись в опору моста на гидроцикле

36-летний Сергей Мосейчук из Сакраменто скончался в среду после того, как гидроцикл, на котором он катался со своей супругой, врезался в мост недалеко от острова Ки-Уэст (Флорида).

Как сообщает Miami Herald, происшествие случилось у моста Boca Chica Bridge, в опору которого врезался гидроцикл калифорнийцев, после чего Сергей Мосейчук и его жена Юлия Мосейчук оказались в воде. Мужчина потерял сознание и был доставлен в местную больницу, женщина получила травмы.

Сообщается, что врачи не смогли спасти Сергея, Юлия находится на амбулаторном лечении. Родственники и друзья собирают средства на восстановление Юлии и похороны ее мужа.