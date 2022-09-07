В Калифорнии объявлено предупреждение о чрезвычайной ситуации в электроэнергетике

Калифорнийский независимый системный оператор (ISO) выпустил предупреждение о чрезвычайной ситуации в области энергетики, вступающее в силу сегодня с 4 по местному времени и действующее до 9 вечера.
Чрезвычайное предупреждение было объявлено с целью помочь энергетическим сетям обеспечить больше поставок и избежать перебоев в подаче электроэнергии. Дело в том, что штат Калифорния и большая часть Запада переживает исторически долгую и рекордную жару, нагружающую сеть из-за высокого потребления электроэнергии.
Потребителям электроэнергии настоятельно рекомендуется:
- Установить термостат на 78 градусов по Фаренгейту
- Избегать использования духовки, посудомоечной машины, стиральной машины и сушилки
- Выключить ненужное освещение
- Охлаждать свой дом, понизив температуру термостата до 72 градусов
- Отрегулировать жалюзи и шторы, чтобы закрыть окна от солнечного света