В Калифорнии объявлено предупреждение о чрезвычайной ситуации в электроэнергетике

Калифорнийский независимый системный оператор (ISO) выпустил предупреждение о чрезвычайной ситуации в области энергетики, вступающее в силу сегодня с 4 по местному времени и действующее до 9 вечера.

Чрезвычайное предупреждение было объявлено с целью помочь энергетическим сетям обеспечить больше поставок и избежать перебоев в подаче электроэнергии. Дело в том, что штат Калифорния и большая часть Запада переживает исторически долгую и рекордную жару, нагружающую сеть из-за высокого потребления электроэнергии.

Потребителям электроэнергии настоятельно рекомендуется: