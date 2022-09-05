Рекордная жара ознаменовала приход осени в Калифорнии, Орегоне и других штатах В Северной части Калифорнии, на Тихоокеанском северо-западе, а также в районе Скалистых гор до среды прогнозируется рекордная жара.

Предупреждения о чрезмерной жаре распространяются на большую часть Калифорнии, западной Аризоны и южной Невады. В некоторых местах высокая температура достигает от 100 до 113 градусов по Фаренгейту (ночью до 80 и 90 градусов).

Похожая ситуация ожидается некоторых частях северной Невады, западной Юты, южного Орегона и Айдахо. Сохраняется повышенный риск возникновения пожаров в Северо-Восточной Калифорнии и Тихоокеанского Северо-Западе.

Из-за рекордной жары в понедельник 16 000 жителей в регионе Сакраменто остались без электричества, в 4:00 дня электроснабжение было восстановлено.

В Районе Залива Сан-Франциско более 20 000 человек остались без электричества.