В Долине Сакраменто ожидаеся рекордная жара

Национальная метеорологическая служба прогнозирует трехзначные температуры для региона Сакраменто, начиная с четверга, 1 сентября, и продолжая до среды, 7 числа этого месяца.

Экстремальная жара значительно увеличивает потенциал для заболеваний, связанных с жарой, особенно для тех, кто работает или участвует в мероприятиях на свежем воздухе в праздничные выходные.

Ожидается, что самая сильная жара начнется в грядущее воскресенье и будет продолжаться в понедельник и вторник. Ночное облегчение от жары будет ограниченным, с низкими температурами только от 60 до середины 80 градусов.

«Пейте много жидкости, оставайтесь в комнате с кондиционером, держитесь подальше от солнца и навещайте родственников и соседей. Маленьких детей и домашних животных нельзя оставлять без присмотра в транспортных средствах ни при каких обстоятельствах, – рекомендуют специалисты. – Примите дополнительные меры предосторожности, если вы работаете или проводите время на улице. По возможности переносите напряженную деятельность на раннее утро или вечер».

Знайте признаки и симптомы теплового истощения во время жаркой погоды. Носите легкую и свободную одежду, когда это

возможно. Для снижения риска при работе на открытом воздухе Администрация по безопасности и здравоохранению рекомендует планировать частые перерывы на отдых в затененных или кондиционированных помещениях. Пострадавшие от жары должны быть перемещены в прохладное и затененное место.

В случае теплового удара обращайтесь за неотложной помощью по тел: 911.