Правозащитники обвинили Россию в «принудительном перемещении» украинцев

Human Rights Watch заявила, что тысячи украинцев подверглись жесткой и унизительной процедуре «фильтрации», пишет Ануш Аветисян из VOA.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что Россия и союзные России силы «принудительно перемещают» в Российскую Федерацию или на украинские территории, оккупированные Россией, украинских гражданских лиц, в том числе тех, кто пытается бежать от боевых действий.

В своем 71-страничном докладе, опубликованном в четверг, правозащитная организация назвала перемещения «серьезным нарушением» законов ведения войны, представляющим собой военные преступления и потенциальные преступления против человечности.

«Граждане Украины не должны ставиться в ситуацию, когда единственным выбором для них является выезд в Россию», – заявила Белкис Вилле, старший исследователь отдела кризисов и конфликтов HRW, которая также отметила, что тысячи украинских граждан подверглись «фильтрации» – принудительной, жесткой и унизительной процедуре проверки.

«Никто не должен подвергаться унизительной процедуре проверки, чтобы оказаться в безопасности», – добавила Вилле.

Сотрудники HRW опросили 54 человека, среди которых были люди, выехавшие в Россию, прошедшие через фильтрацию или те, у кого в Россию вывезли родственников или друзей, а также люди, которые поддерживают украинцев, пытающихся покинуть Россию.

Большинство из них ранее жили в Мариуполе, но было и несколько человек, вывезенных из Харьковской области.

«Практика перемещения людей без их согласия вглубь оккупированной Россией территории и далее в Россию должна быть немедленно прекращена, – заявила Вилле.