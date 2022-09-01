Житель Сакраменто арестован в связи с расследованием сексуального насилия

Как сообщает шериф округа Сакраменто 26-летний Александр Руденко был арестован в связи с расследованием сексуального насилия. Руденко является зарегистрированным сексуальным преступником. Известно, что он часто посещает общественные зоны отдыха, парки и кинотеатры по всему округу Сакраменто. Руденко обычно знакомится с несовершеннолетними в Интернете через различные платформы социальных сетей, используя вымышленные имена или профили.

Потерпевшими по этому делу являются несовершеннолетние девушки 13 и 17 лет. Подробностей пока нет.

Александр Анатольевич Руденко был заключен в главную тюрьму округа Сакраменто по пяти пунктам обвинения, включая непристойные и развратные действия с ребенком до 14 лет, содомию и оральное совокупление. На следующий день после ареста он был освобожден под залог в размере 135 000 долларов. Руденко предстанет перед судом 1 сентября 2022 года, чтобы ответить по вышеуказанным обвинениям.

Это активное и продолжающееся уголовное расследование. Всем членам сообщества, обладающим информацией в связи с данным расследованием, настоятельно рекомендуется связаться с Бюро по делам сексуального насилия и насилия над пожилыми при шерифе округа Сакраменто по телефону (916) 874-5070 или с отделом по борьбе с преступностью в Долине Сакраменто по телефону (916) 443-HELP.