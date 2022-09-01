США оказали Украине военную помощь на 13,5 миллиарда долларов￼

Пресс-секретарь Жан-Пьер сообщила, что США будут и дальше удовлетворять неотложные и долгосрочные потребности Украины, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Белый дом заявил, что США оказали Украине помощь в области безопасности в объеме около 13,5 миллиарда долларов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это «беспрецедентной суммой».

«Помощь, которая была объявлена совсем недавно, на прошлой неделе, начнет поступать в ближайшие месяцы и будет продолжаться в ближайшие годы, – сказала она. – Она предназначена для поддержки оборонного потенциала Украины в долгосрочной перспективе».

«Как вы знаете, мы будем и дальше удовлетворять как неотложные, так и долгосрочные потребности», – добавила Жан-Пьер.

«Вы видели постоянную поддержку Украины, – продолжила пресс-секретарь. – Мы всегда говорили, что нас невероятно впечатлила ее смелость и то, что они смогли сделать в борьбе за свою свободу, в борьбе за свою демократию, и важно, чтобы люди это знали».

«Это были двухпартийные усилия, и все из-за неспровоцированной, жестокой войны, которую начал Кремль, – добавила Жан-Пьер. – Поэтому вы и дальше будете видеть эти усилия. Мы находимся в повседневном диалоге с украинским правительством о том, что еще им может понадобиться».