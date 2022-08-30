Житель Флориды получил 24 года тюрьмы за использование нелегальной рабочей силы из Украины

Партнер нескольких компаний по трудоустройству в Ки-Уэсте (Флорида) был приговорен к более чем 24 годам тюремного заключения за налоговые, иммиграционные преступления и преступления по отмыванию денег, связанные с деятельностью этих предприятий.

Согласно обвинительному заключению, в период с августа 2007 года по июль 2021 года Михаил Чугай, Александр Моргунов, Владимир Огородничук и другие владели и управляли рядом компаний по подбору персонала в южной Флориде, включая Paradise Choice LLC, Paradise Choice Cleaning LLC, Tropical City Services LLC и Tropical City Group LLC. В обвинительном заключении говорится, что ответчики через эти кадровые компании способствовали трудоустройству в индустрии гостеприимства иностранцев-нерезидентов, которые не имели разрешения она работу в США.

Чугай и его сообщники также обманули IRS из более чем 25 миллионов долларов подоходного налога и налогов на социальное обеспечение и медицинскую помощь, которые должны были быть собраны и выплачены в связи с наймом этих работников. Чугай вступил в сговор с другими, чтобы побудить некоторых рабочих въехать в Соединенные Штаты и остаться в стране в нарушение иммиграционных законов. Чугай и другие отправили чеки на общую сумму более 11 миллионов долларов доходов от незаконной схемы заговорщикам в Украине и других странах, сообщает Федеральная прокуратура США.

В дополнение к сроку тюремного заключения судья окружного суда США Хосе Э. Мартинес по Южному округу Флориды приговорил Чугая к трем годам условно-досрочного освобождения. Ожидается, что вскоре судья Мартинес вынесет решение о конфискации денег у подсудимых.