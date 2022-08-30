Архиепископ Русской православной церкви в Канаде выступил в защиту войны на Украине

Архиепископ Монреальский Гавриил (в миру – Чемодаков), высокопоставленный представитель Русской православной церкви в Канаде, выступает в защиту войны на Украине.

Отвечая на вопросы корреспондента портала “Православие”, Архиепископ Гавриил сказал, что это нормально, что патриарх Кирилл “поддержал Президента РФ и российские войска, которые защищают интересы России и русскоязычных жителей Донбасса, которые и по сей день подвергаются атакам со стороны ВСУ… У нас нет причин прекращать поминать его”.

По словам церковного чиновника, Синод РПЦЗ “продолжать поминать (патриарха Кирилла – SlavicSac.com), и не нужно политизировать тему нашего церковного единства и субординации”.

“Самое главное — молиться, стараться сохранять мир в приходе и объяснять тем, кто, возможно, выражал какую-то озабоченность, почему нам следует произносить на богослужениях имя главы Церкви, частью которой мы являемся”, – говорит Гавриил.

Продолжая, архиепископ Гавриил заявляет, что “бывали такие времена — и сколько раз такое случалось в истории России, — когда Церковь поддерживала военные действия, когда речь шла о защите Отечества. Сейчас Россия была вынуждена предпринять шаги, чтобы обезопасить себя от неонацистов”.

Архиепископ Монреальский напоминает:

“В СССР Церковь поддерживала государство, несмотря на то, что оно активно и жестоко её преследовало. И такой подход, который мы называли «сергианством», как раз и был одной из причин разногласий между РПЦЗ и Московской Патриархией. Для нас на Западе такое было неприемлемым”.

Данные заявления представителя канадского духовенства спровоцировали шквал критики среди украинского общества. По словам священнослужителя, с начала войны в Украине приход в Монреале начал получать угрозы, так что “безопасность на Пасхальном богослужении обеспечивали 30 полицейских, а также силы спецназа”.

Стоит напомнить, что в июле этого года власти Канады ввели персональные санкции против патриарха Кирилла и ведущих российских пропагандистов.