Известный протестантский телепроповедник Рик Джойнер выступил в поддержку понимания позиции российского президента Владимира Путина в его деле нападения на Украину. По словам евангелиста, западные СМИ скрывают правду о российско-украинской войне, публикуя одностороннюю информацию. Телеевангелист призывает к понимают российской позиции в данном конфликте.

“Россия защищает свои рубежи, пытаясь предотвратить приближение НАТО к своим границам, – говорит Рик Джойнер. – США поступали похожим образом во время Карибского кризиса”.

В своем видеоблоге Джойнер напоминает, что американское правительство также вело себя агресссивно во время других войн, а “президент Линкольн и вовсе ввел цензуру, закрыв 300 газет во время войны Севера с Югом”.

В то же время, в своих умозаключениях пастор Джойнер пытается сохранить баланс.

“Я не понимаю, как репутация Путина в мире восстановится после того как российские войска начали убивать мирных жителей. Но начав свое нападение, Путин предпринял верное дело, так как в Украине действительно царствовал назионализм и много других порочных вещей”, – сказал Джойнер.

Американский проповедник также подчеркивает, что Украина до войны была самой коррумпированной страной в Европе.

Согласно Джойнеру, «в попытке сохранить украинское сельхозугодья, российские танки перемещаются исключительно по дорогам, становясь на легкой мишенью».