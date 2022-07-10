Министр иностранных дел Канады объявила о дополнительных санкциях в отношении российских агентов дезинформации и пропаганды.

Во время встречи министров иностранных дел G20 (когда все министры отказывались фотографироваться с нинистром иностранных дел России Сергеем Лавровым) на Бали 8 июля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о дополнительных санкциях “в связи с незаконным и неоправданным вторжением России в Украину”.

Министр Джоли подтвердила непоколебимую приверженность Канады поддержке Украины в ее борьбе за свободу. Канада не будет стоять в стороне, пока президент Владимир Путин ведет свою незаконную и несправедливую войну и пытается оправдать ее с помощью дезинформации, манипуляций и пропаганды.

Чтобы противостоять кампании Кремля по дезинформации, Канада вводит санкции против 29 спонсируемых государством агентов дезинформации и пропаганды и 15 организаций, контролируемых или принадлежащих российскому правительству, среди них Армен Сумбатович Гаспарян, глава международного отдела государственного медиахолдинга Russia Today (RT).

Эти санкции включают те, которые были объявлены премьер-министром Джастином Трюдо на саммите G7 в Эльмау, Германия. Кроме того, Канада запретила ввоз некоторых видов золота из России.

Канада также запустила веб-страницу, посвященную противодействию дезинформации фактами. Канада продолжит использовать эту платформу, чтобы пролить свет на то, как российский режим использует ложь для оправдания своего незаконного, ничем не спровоцированного и неоправданного вторжения в Украину.